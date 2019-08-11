Футбол
Мохаммед Салах сфотографировался с фанатом, врезавшимся в столбТК Звезда 09:05
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сфотографировался с юным фанатом, который бежал за машиной футболиста и сломал нос. Ребенок не заметил фонарный столб и врезался в него. Фотографию игрока с болельщиком опубликовал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
Волонтера от партии «Яблоко» задержали по делу о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 09:24
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова в «Рубине»
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий после победы своей команды в домашнем матче над казанским «Рубином» со счетом 1:0 подошел к главному тренеру соперников Роману Шаронову и отметил работу последнего.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Интернет
Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме
Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
СМИ: «Спартак» предложил €9 млн за игрока «Ниццы»
Московский «Спартак» предложил €9 млн за трансфер полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе.
Обновлено в 10:28
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41