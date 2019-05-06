Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»Вести.Ru 07:33

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Египетский нападающий получил травму в игре с "Ньюкаслом". В матче с "Ньюкаслом" Салах получил повреждения в результате столкновения с вратарем соперника Мартином Дубравкой.
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