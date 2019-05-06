Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»Вести.Ru 07:33
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Египетский нападающий получил травму в игре с "Ньюкаслом". В матче с "Ньюкаслом" Салах получил повреждения в результате столкновения с вратарем соперника Мартином Дубравкой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова
Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
«Сел с огоньком!»: сотрудники Шереметьево смеялись над аварией Superjet 100
В Instagram опубликована видеозапись с реакцией работников аэропорта Шереметьево на нашумевшую аварию самолета Superjet 100, выполнявшего рейс Москва - Мурманск.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье
По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика
Песков прокомментировал слова Помпео о визите лидера КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректной попытку связать визит северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток с последующим запуском ракет в КНДР.
Обновлено в 06:47
Политика
Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли чехов на Евротуре
Обновлено вчера в 22:35
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon
Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Первоуральске из школы госпитализировали двух учениц и педагога
6 мая в Первоуральске из школы № 15 были госпитализированы две школьницы, отравившиеся наркотическими веществами.
Обновлено в 06:36
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Кино
Дракарис! Что ждет зрителей в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»
«Фонтанка» посмотрела новую серию финального сезона «Игры престолов» и рассказывает, к каким сюжетным поворотам готовиться зрителям.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50