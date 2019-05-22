Мохаммади может перейти в «Спартак» или «Динамо»Матч ТВ 11:18

Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений, — заявили в агентстве, представляющем интересы игрока. Напомним, что ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о том, что иранец покинет грозненский клуб в конце сезона.

Мохаммади может перейти в «Спартак» или «Динамо»

Хоккей Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Политика США ввели новые санкции против России Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Футбол Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.

Экономика Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.

Технологии Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.

Космос Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.

Происшествия Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Общество В России упрощена процедура получения инвалидности Раньше гражданин лично подавал документы в письменной форме в бюро медико-социальной экспертизы.

Армия и оружие Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном, однако будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Политика Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Зеленский распустил Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Экономика Регулятор Мексики одобрил план ENI и «Лукойла» по проекту с инвестициями до $226 млн Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.

Происшествия У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.

Шоу-бизнес Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Авто Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.

Футбол Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.

Политика Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.

Авто С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.

Гаджеты Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.