Футбол
Мохаммади может перейти в «Спартак» или «Динамо»Матч ТВ 11:18
Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений, — заявили в агентстве, представляющем интересы игрока. Напомним, что ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о том, что иранец покинет грозненский клуб в конце сезона.
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Зеленский распустил Верховную Раду
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Обновлено в 10:42
Экономика
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Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
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Энергетика
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Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
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