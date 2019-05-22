Футбол

Мохаммади может перейти в «Спартак» или «Динамо»Матч ТВ 11:18

Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений, — заявили в агентстве, представляющем интересы игрока. Напомним, что ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о том, что иранец покинет грозненский клуб в конце сезона.
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