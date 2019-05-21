Футбол
Мохаммади летом покинет «Ахмат»Sport24.ru 07:08
Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил уход иранского полузащитника клуба Милада Мохаммади по окончании сезона. «Милад точно покинет «Ахмат» летом», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24.ru Тиграном Арутюняном.
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