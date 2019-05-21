Футбол
Мохаммади летом покинет «Ахмат»Sport24.ru 07:08
Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил уход иранского полузащитника клуба Милада Мохаммади по окончании сезона. «Милад точно покинет «Ахмат» летом», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24.ru Тиграном Арутюняном.
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Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
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Политика
Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
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Хоккей
Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Экономика
ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru
Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
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Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
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Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
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Общество
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Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Интернет
В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram
В Сети обнаружены данные более 49 млн пользователей Instagram, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 09:55
Политика
Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста
Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
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Музыка
Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»
Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
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Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Космос
Как Солнце «качает» воду с Марса
Оба демонстрируют наличие в круговороте воды на Марсе "бутылочного горлышка", которое вода может преодолеть лишь в определенное время перигелия.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады
Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.
Обновлено в 07:46
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20