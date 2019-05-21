Футбол

Мохаммади летом покинет «Ахмат»Sport24.ru 07:08

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил уход иранского полузащитника клуба Милада Мохаммади по окончании сезона. «Милад точно покинет «Ахмат» летом», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24.ru Тиграном Арутюняном.
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«Ахмат» решил расстаться с полузащитником

Soccer.ru08:28

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Sport24.ru07:08

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Матч ТВ07:48

«Ахмат» сообщил об уходе Мохаммади по окончании сезона

Советский спорт07:44

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Sportbox.RU07:48

Мохаммади уйдет из «Ахмата». Им интересовались «Спартак» и «Зенит»

Sports.ru09:01

Мохаммади уйдет из «Ахмата» после окончания сезона. Защитником интересуются «Зенит» и «Спартак»

Бомбардир.ру08:30
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Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
Обновлено вчера в 05:48
Хоккей

Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Экономика

ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru

Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Общество

Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

Обновлено вчера в 03:09
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Автоспорт

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Интернет

В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram

В Сети обнаружены данные более 49 млн пользователей Instagram, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 09:55
Политика

Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.
Обновлено в 08:24
Музыка

Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Религия

Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Космос

Как Солнце «качает» воду с Марса

Оба демонстрируют наличие в круговороте воды на Марсе "бутылочного горлышка", которое вода может преодолеть лишь в определенное время перигелия.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады

Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.
Обновлено в 07:46
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Энергетика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
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Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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