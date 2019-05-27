Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»Спорт-Экспресс вчера в 23:54

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба. Контракты игроков истекают в конце сезона и не будут продлены.
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Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

Матч ТВ05:53

«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая

Чемпионат02:09

Мохаммади покинул «Ахмат»

Советский спорт04:44

Мохаммади попрощался с болельщиками «Ахмата»

Спорт-Экспресс04:25

Мохаммади и Беким Балай покидают «Ахмат»

ИА Грозный-Информ05:12

Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

Sportbox.RU05:53

«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

Sport24.ruвчера в 19:04
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Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом

В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Политика

Суд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество

Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Происшествия

В одесской колонии подняли бунт

Обновлено в 09:22
Общество

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной

Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Здоровье

Ученые: усталость доводит до астмы и язвы желудка

Начинаются бессонница, галлюцинации, пишут федеральные СМИ. На этом фоне подрывается здоровье. Могут развиться астма и язва желудка.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»

В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Футбол

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб

Обновлено в 11:55
Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:42
Авто

УАЗ обновил комплектации внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 27 мая.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Почему вдова Децла скрывает лицо

Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.
Обновлено в 07:58
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В Минпросвещения сочли исчерпанным конфликт вокруг вечеринки в школе Владивостока

"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, отвечая на вопрос агентства, считают ли в ведомстве конфликт исчерпанным.
Обновлено в 11:10
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Хоккей

Раск: двусторонний матч — это хорошо, у «Бостона» ноги побежали

Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал двусторонний матч, который его команда провела в целях подготовки к финальной серии с «Сент-Луис Блюз».
Обновлено 25 мая в 07:35
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Милад Мохаммади
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Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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