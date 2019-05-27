Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба. Контракты игроков истекают в конце сезона и не будут продлены.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество
Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Происшествия
В одесской колонии подняли бунт
Обновлено в 09:22
Общество
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов
Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Ученые: усталость доводит до астмы и язвы желудка
Начинаются бессонница, галлюцинации, пишут федеральные СМИ. На этом фоне подрывается здоровье. Могут развиться астма и язва желудка.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Футбол
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб
Обновлено в 11:55
Авто
УАЗ обновил комплектации внедорожника «Патриот»
Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 27 мая.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Почему вдова Децла скрывает лицо
Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.
Обновлено в 07:58
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Минпросвещения сочли исчерпанным конфликт вокруг вечеринки в школе Владивостока
"Система образования должна образовывать и просвещать, а не карать", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, отвечая на вопрос агентства, считают ли в ведомстве конфликт исчерпанным.
Обновлено в 11:10
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Раск: двусторонний матч — это хорошо, у «Бостона» ноги побежали
Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал двусторонний матч, который его команда провела в целях подготовки к финальной серии с «Сент-Луис Блюз».
Обновлено 25 мая в 07:35