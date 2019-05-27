Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»Спорт-Экспресс вчера в 23:54

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба. Контракты игроков истекают в конце сезона и не будут продлены.
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Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

Матч ТВ05:53

Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

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Мохаммади попрощался с болельщиками «Ахмата»

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Чемпионат02:09

«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем

Sport24.ruвчера в 19:04
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Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
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В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

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В России разработали технологию, увеличивающую вдвое срок службы автоматического стрелкового оружия.
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