Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»Спорт-Экспресс вчера в 23:54

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба. Контракты игроков истекают в конце сезона и не будут продлены.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент: «К Мохаммади есть интерес из топ-5 европейских чемпионатов, но Милад хочет остаться в России»

Sport24.ru07:16

Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

Матч ТВ05:53

Мохаммади и Беким Балай покидают «Ахмат»

ИА Грозный-Информ05:12

Мохаммади покинул «Ахмат»

Советский спорт04:44

Мохаммади попрощался с болельщиками «Ахмата»

Спорт-Экспресс04:25

Милад Мохаммади: «Я уезжаю из „Ахмата“ с хорошими воспоминаниями»

Sportbox.RU05:53

«Ахмат» объявил об уходе Мохаммади и Балая

Чемпионат02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено вчера в 18:25
Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Четвероногий робот HyQReal, созданный инженерами Итальянского технологического института, способен побеждать в любом соревновании богатырей — ниже опубликован видеоролик, в котором машина тащит за собой трехтонный самолет Piaggio P.180 Avanti.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:22
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Медработники Пензенской области устроили забастовку

Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи устроили забастовку.
Обновлено в 04:55
Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом

Обновлено в 06:38
Технологии

Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог

Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

В Коста-Рике вместо ягуара камеры засняли редкую кустарниковую собаку

Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Космос

В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния

Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:10
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Транспорт

Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров

Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Милад Мохаммади
Иранский футболист
Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное