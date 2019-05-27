Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба. Контракты игроков истекают в конце сезона и не будут продлены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Четвероногий робот HyQReal, созданный инженерами Итальянского технологического института, способен побеждать в любом соревновании богатырей — ниже опубликован видеоролик, в котором машина тащит за собой трехтонный самолет Piaggio P.180 Avanti.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:22
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Медработники Пензенской области устроили забастовку
Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи устроили забастовку.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Технологии
Сервис MAPS.ME добавил возможность навигации с учетом типов дорог
Картографический сервис MAPS.ME добавил возможность построения маршрутов с учетом типов дорожного покрытия.
Обновлено в 06:04
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука
В Коста-Рике вместо ягуара камеры засняли редкую кустарниковую собаку
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Космос
В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Политика
Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»
Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Общество
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Транспорт
Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров
Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии
Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21