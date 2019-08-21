Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VARЕженедельник Футбол 09:55

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
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Салах: «Я люблю футбол с ошибками судей. Мне не нравится VAR»

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Салах выступил против VAR

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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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