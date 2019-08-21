Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VARЕженедельник Футбол 09:55
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещённых ДРСМД
Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.
Обновлено в 11:53
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
«Рубин» нашел видео, где Карпин поет классику
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Культура
Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики
Як-52 - поршневой самолет, для которого изобрести новую фигуру высшего пилотажа невероятно сложно, отмечают эксперты авиации.
Обновлено в 11:54
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Здоровье
На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней
Проведенное исследование патологического материала из свинокомплекса «Беляевский» в Конышевском районе подтвердило заражение африканской чумой свиней.
Обновлено в 11:51
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Игры
Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.
Обновлено в 05:36
Политика
Эксперт из ВШЭ оценил шансы России на возвращение в G8
Эксперт из ВШЭ Александр Домрин оценил шансы страны на участие в саммите «Большой восьмерки».В этом году саммит пройдет в США без участия РФ.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню
Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Технологии
TON Board: разработка блокчейна Павла Дурова «практически завершена»
Несколько дней назад CoinDesk сообщил, что из-за задержки в разработке блокчейна участники закрытого раунда ICO Telegram Open Network начали избавляться от своих монет на вторичном рынке.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48