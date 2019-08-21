Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VARЕженедельник Футбол 09:55

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
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Салах рассказал, что ему не нравится система ВАР

Спорт-Экспресс09:55

Мохамед Салах: «Мне не нравится VAR. Люблю футбол с ошибками судей и иногда агрессивным поведением игроков»

Матч ТВ10:32

Мохамед Салах: «Мне не нравится VAR. Люблю футбол с ошибками судей и иногда агрессивным поведением игроков»

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Салах: «Я люблю футбол с ошибками судей. Мне не нравится VAR»

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Мохамед Салах: «Мне не нравится VAR. Но благодаря ему на мне назначат больше пенальти, вот увидите!»

Sports.ru09:44

Салах: мне не нравится VAR. Я люблю футбол с ошибками судей и агрессией игроков

Чемпионат09:09

Салах: «Не люблю VAR. Но для меня это больше пенальти»

Sport24.ruвчера в 09:15
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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