Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»Вести.Ru вчера в 07:33

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной". Египетский нападающий получил травму в игре с "Ньюкаслом". В матче с "Ньюкаслом" Салах получил повреждения в результате столкновения с вратарем соперника Мартином Дубравкой.

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

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