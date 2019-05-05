Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»Евро-футбол.ру 07:27

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом журналистам рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100 Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.

Политика Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Общество В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".

Происшествия На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте» В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.

Гаджеты Смартфоны Mi A3 и Mi A3 Lite получат процессоры серии Snapdragon 700 Предполагается использование Snapdragon 710 или 712, но не исключено что Mi A3 получит Snapdragon 730.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Политика Качественная российская нефть начала поступать на Украину «В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).

Политика Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.

Гаджеты Huawei воюет с Samsung в торговых центрах В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.

Экономика Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика «Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).

Происшествия Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета» Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.