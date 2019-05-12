Футбол

Мохамед Салах: «Ливерпуль» поборется за чемпионство в следующем сезонеСпорт день за днем 13:15

Выложились полностью, набрав 97 очков. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне, – сказал Салах в эфире Sky Sports. «Ливерпуль» в последнем туре чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Дубль на счету Садьо Мане.
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Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Чемпионат17:50

Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»

Спорт-Экспресс12:25

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВ13:01

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спорт12:32

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ru15:50

Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»

Sports.ru12:32

Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»

Бомбардир.ру12:22
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