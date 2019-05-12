Мохамед Салах: «Ливерпуль» поборется за чемпионство в следующем сезонеСпорт день за днем 13:15

Выложились полностью, набрав 97 очков. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне, – сказал Салах в эфире Sky Sports. «Ливерпуль» в последнем туре чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Дубль на счету Садьо Мане.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Мохамед Салах: «Ливерпуль» поборется за чемпионство в следующем сезоне

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