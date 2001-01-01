Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Sportbox.RU 04:55
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области
Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Наука
Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода
Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Авто
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT
Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест
Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ужаснулся при просмотре сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Карантин из-за кори объявили в детском саду Новосибирска
Карантин из-за кори объявили в детском саду Новосибирска, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 02:48
Футбол
Зинедин Зидан: «Бензема объединяет всех хороших игроков, он не просто нападающий»
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34