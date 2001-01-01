Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Sportbox.RU 04:55

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Матч ТВ07:07

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Sportbox.RU07:07

«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

Soccer.ru06:00

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»

Евро-футбол.ру03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией

Обновлено вчера в 22:43
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области

Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Наука

Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода

Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.
Обновлено в 06:39
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Кино

Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Авто

Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест

Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Политика

Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ужаснулся при просмотре сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Арашуков отправил декларацию о доходах в Совфед вовремя — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии по контролю за доходами и расходами Юрий Воробьев сообщил, что в ситуации с несдачей декларации о доходах сенатором Арашуковым, отстраненным в связи с расследованием уголовного дела об убийствах и участии в преступном сообществе, будет разбираться специально созданная группа.
Обновлено в 06:36
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Карантин из-за кори объявили в детском саду Новосибирска

Карантин из-за кори объявили в детском саду Новосибирска, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 02:48
Футбол

Зинедин Зидан: «Бензема объединяет всех хороших игроков, он не просто нападающий»

Обновлено в 04:02
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное