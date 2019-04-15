Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55
Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль
Обновлено в 15:35
Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций
Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком
«Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах
По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора.
Обновлено в 16:31
Общество
Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии
Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве
Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, что для нее значит роскошная жизнь
Виктория Лопырева решила поделиться, что лично она вкладывает в это понятие.
Обновлено в 14:12
Политика
WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.
Обновлено в 16:25
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
Обновлено в 08:23
Наука
Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита
Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено в 11:04
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21