Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55

Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
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Игроки «Ливерпуля» предпочли посмотреть гольф, а не матч «Манчестер Сити»

Sport24.ru14:08

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Матч ТВ07:07

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»

Евро-футбол.ру03:40

«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

Soccer.ru06:00

Гол Салаха и победа «Ливерпуля» — ключевые на пути к титулу АПЛ

LiveSport.ru07:27

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Sportbox.RU07:07
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Экономика

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Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

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Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
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Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

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Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора.
Обновлено в 16:31
Общество

Пожар разрушил легендарный Нотр-Дам: фото трагедии

Парижане оплакивают невосполнимую потерю — горит собор Нотр-Дам.
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Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

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Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве

Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
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Происшествия

В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника

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WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.
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Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
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Футбол

«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.
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Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

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Армия и оружие

На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
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Наука

Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита

Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
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Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
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Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
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Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
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