Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55

Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.

Экономика UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Шоу-бизнес Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком «Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.

Происшествия Рейсовый автобус въехал в стену в Москве Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.

Авто Volkswagen представил большой электрический кроссовер Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.

Шоу-бизнес Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.

Происшествия В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.

Политика WSJ получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах Трампа Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа, сообщили организаторы.

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Футбол «Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.

Армия и оружие На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.

Наука Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.

Политика После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.

Политика Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Футбол Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова» Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Космос Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».

Происшествия Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.