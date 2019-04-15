Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55
Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Происшествия
Власти заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 17:17
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено в 10:55
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 17:00
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Футбол
Примера. «Реал» сыграл вничью с «Леганесом»
В матче 32 тура Примеры мадридский «Реал» гостил в Леганесе.
Обновлено в 16:50
Единоборства
Блогер Соболев вызвал на бой Дацика
15 апреля Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. При этом профессиональный боец проиграл блогеру, который легче его на 70 кг.
Обновлено в 17:46
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Обновлено в 17:05
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Здоровье
Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля
Сегодня в торжественной обстановке мэр Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от новых машин главному врачу Станции скорой помощи города и главврачу горбольницы Сенатор Сулейман Керимов выделил личные средства на приобретение 6 машин скорой помощи и 2 реанимобилей для медучреждений Дербента.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Кино
Начался показ финального сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO 14 апреля начал показ заключительного сезона сериала «Игра престолов». Его выхода ждали миллионы поклонников.
Обновлено в 03:54
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика
ФСИН выступила против УДО Варвары Карауловой
Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой.
Обновлено в 04:42
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28