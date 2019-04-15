Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55

Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
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Футбол

Примера. «Реал» сыграл вничью с «Леганесом»

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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Сенатор Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля

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Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

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