Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55
Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
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