Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55

Ты знаешь, что необходимо забить, нельзя терять очки, потому что они выиграли. После победы над «Челси» (2:0) «Ливерпуль» снова вышел на первое место в таблице. Команда Юргена Клоппа провела 34 матча и набрала 85 очков, «Манчестер Сити» имеет на одну игру меньше и идет на втором месте с 83 очками.
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«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

Soccer.ru06:00

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Матч ТВ07:07

Рахим Стерлинг: «Мы с „Ливерпулем“ будем бороться за титул до последнего»

Sportbox.RU07:07

Гвардиола: «АПЛ в руках „Манчестер Сити“, мы можем справиться с нервами»

Sport24.ru13:41

Гол Салаха и победа «Ливерпуля» — ключевые на пути к титулу АПЛ

LiveSport.ru07:27

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»

Евро-футбол.ру03:40
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"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
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