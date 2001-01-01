Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»Матч ТВ 04:55

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

Soccer.ru06:00

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»

Матч ТВ04:55

Салах: «„Ливерпулю“ хватит четырёх побед для чемпионства»

Евро-футбол.ру03:40

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»

Sportbox.RU04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

Похолодание ожидается в центральной части России

Похолодание в центральной части России на этой неделе пройдет под влиянием скандинавского антициклона, принесшего за собой холодный арктический воздух и ветер, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области

Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Екатеринбурге из детского сада эвакуировали 148 человек

Обновлено в 05:27
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

В МИД РФ назвали условия для погашения долга перед Советом Европы

Россия погасит задолженность перед Советом Европы, если будут восстановлены права российской делегации в ПАСЕ и отменены дискриминационные меры.
Обновлено в 04:49
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Москве эвакуировали спортивную школу из-за найденного снаряда

Порядка 220 человек эвакуировали в понедельник днем из спортивной школы на западе Москвы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, опасное место оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:49
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Омске семеро пострадали при столкновении маршрутки и бетономешалки

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства крупного ДТП с маршрутным микроавтобусом в Омске, в результате которого пострадали семеро пассажиров.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 04:41
Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Политика

Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе

Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Джигурда рассекретил имена геев из российского шоу-бизнеса

Обновлено в 03:01
Энергетика

Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.
Обновлено в 05:25
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное