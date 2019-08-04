Футбол

Мойзе Кин стал игроком «Эвертона»Спорт-Экспресс 06:40

Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт английского клуба. 🇮🇹 | The Italian: Job done! ✅ pic.twitter.com/cTag5mL9yC — Everton (@Everton) August 4, 2019 Сообщается, что контракт игрока будет действовать до 2024 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Форвард «Ювентуса» перешёл в «Эвертон»

Sport.ru10:29

Марку Силва: «Кин был одним из наших приоритетов этим летом»

Soccer.ru07:08

Мойзе Кин: хочу поделиться менталитетом победителя с игроками «Эвертона»

Чемпионат09:28

Мойзе Кин: «Я привык побеждать и хочу поделиться своим менталитетом с партнерами по „Эвертону“»

Sports.ru08:27

«Эвертон» объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Кином

Советский спорт07:11

Кин объяснил, почему перешел в «Эвертон»

Матч ТВ09:53

«Я привык побеждать и хочу передать это настроение новой команде». Кин - о переходе в «Эвертон»

Спорт-Экспресс07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика

МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Культура

Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей

Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.
Обновлено в 11:01
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Авто

Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели

Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Наука

В лаборатории создали искусственное Солнце

Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Лондон боится российских невидимых подлодок

Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах.
Обновлено в 11:40
Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Спорт

Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне

Новый рекорд установила сборная России по танковому биатлону, заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковник Иван Бувальцев 4 августа в интервью журналистам.
Обновлено в 09:00
Общество

Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Общество

Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян

Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Кино

Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 09:09
Кино

По мотивам мультфильма Винкс снимут игровой сериал

Новый сериал вновь расскажет о приключениях фей Блум, Флоры, Музы, Лейлы, Текны и Стеллы в школе магии.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Арсенал» продал нападающего в «Партизан»

Лондонский "Арсенал" продал японского форварда Такуму Асано в белградский "Партизан".
Обновлено в 09:13
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»

Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел

Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР

Обновлено в 11:35
Здоровье

Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах

Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Космос

Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор

Обновлено 02 августа в 16:59
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения

Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»

Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное