Футбол
Мойзе Кин стал игроком «Эвертона»Спорт-Экспресс 06:40
Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт английского клуба. 🇮🇹 | The Italian: Job done! ✅ pic.twitter.com/cTag5mL9yC — Everton (@Everton) August 4, 2019 Сообщается, что контракт игрока будет действовать до 2024 года.
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