Футбол
Мойзе Кин отказал «Арсеналу» и перейдет в «Эвертон»ProstoProSport вчера в 23:50
19-летний форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отказал лондонскому «Арсеналу», так как главный тренер команды Унаи Эмери не смог гарантировать клиенту Мины Райолы места в стартовом составе. В «Арсенале» в нападении играют Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.
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Форвард «Ювентуса» Кин отказался переходить в «Арсенал» после общения с Эмери
Sport24.ruвчера в 18:50
Форвард «Юве» Мойзе Кин отказал «Арсеналу». Эмери не гарантировал ему место в основе
Sports.ruвчера в 17:32
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
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