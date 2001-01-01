Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»ProstoProSport 06:57
Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.
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Культура
В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев
Обновлено в 08:48
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе близ аэропорта Внуково
Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе близ аэропорта Внуково, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах города.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Жена Асада рассказала о своем излечении от рака
Обновлено в 06:08
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Культура
В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были»
В субботу, 3 августа, в Рязани состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были».
Обновлено в 02:33
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Обновлено в 06:10
Политика
Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум
Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме
Обновлено в 04:04
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Хоккей
Панарин призвал спасти Сибирь от пожаров, подписав петицию
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обратился к своим подписчикам в «Инстаграме» с просьбой поддержать петицию с требованием спасти Сибирь от лесных пожаров.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Петросян удивился количеству украинских туристов в Ялте
Как позднее признался сам мэтр эстрадного юмора, его удивило, как много украинских туристов приехало в этом году на полуостров.
Обновлено в 02:21
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2
Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе "Формулы-2" в Венгрии.
Обновлено в 08:27
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.
Обновлено вчера в 14:46
Наука
Ученые рассказали, что предшествует раку
Обновлено в 01:11