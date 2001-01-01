Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.

Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»

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