Футбол
Могилевец пропустит матч с «Ростовом»РИА Новости вчера в 10:37
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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Вячеслав Подберезкин покинул лазарет «Рубина» и может сыграть против «Ростова»
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Роман Шаронов — о Валерии Карпине: «У „Ростова“ харизматичный главный тренер»
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Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
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Армия и оружие
Азербайджанские военные появятся в Москве на «Спасской башне». Впервые
Как сообщило военное ведомство, такая информация ничем не обоснована: «Это ложь и она распространена с целью дезинформации».
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
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Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
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Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
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«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
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В Центральной клинической медсанчасти имени В. А. Егорова назвали 12 признаков, по которым можно выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено вчера в 05:55
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Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
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Кремль констатировал начало диалога Путина и Зеленского
На вопрос о возможном улучшении отношений между Москвой и Киевом, Песков ответил, что на данном этапе пока можно только «констатировать начало диалога между двумя президентами — между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским».
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Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Липовой на правах аренды перешел в «Оренбург», сообщается на официальном сайте оренбургского клуба.
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Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
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Экономика
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В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
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Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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Глава Государства отметил, что «новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона».
Обновлено вчера в 16:10
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Онлайн-игры развивают навык многозадачности у пожилых людей
Ученые утверждают, что пожилые люди могут поддерживать свой интеллект в тонусе благодаря онлайн-играм.
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