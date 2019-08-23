Футбол

Могилевец пропустит матч с «Ростовом»РИА Новости 10:37

Ростов — Рубин
25 августа
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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