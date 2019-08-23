Футбол
Могилевец пропустит матч с «Ростовом»РИА Новости 10:37
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Экономика
Индексы Уолл-Стрит падают после угроз Трампа в адрес Китая
Биржевые индексы США резко падают на фоне угроз президента Дональда Трампа в адрес Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Футбол
Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ»
Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что у руководства ПСЖ заканчивается терпение, и клуб готов прекратить в ближайшее время все переговоры по продаже Неймара, не соответствует действительности, а данный ультиматум исходит от самого бразильца, который недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не решил вопрос о его переходе.
Обновлено в 09:23
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Авто
Обнаружена стоянка с тысячами неисправных автомобилей марки Mercedes
В Германии была обнаружена взлетно-посадочная полоса, заставленная несколькими тысячами автомобилей марки Mercedes.
Обновлено в 11:41
Культура
Собака-гипнотизер довела пользователей сети до истерики
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Путин поручил проработать ответ на испытание США новой крылатой ракеты
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты.
Обновлено в 06:01
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено в 10:08
Наука
Эволюция мозга обезьян оказалась сложнее, чем считали ученые
Обновлено в 06:51
Спорт
15-летний российский ватерполист скончался в Болгарии
Обновлено в 11:00
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Футбол
Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.
Обновлено в 11:25
Политика
Названа причина роста числа украинских туристов в Крыму
Обновлено в 09:55
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Захарова ответила на слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Обновлено вчера в 04:50
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника
Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36