Футбол

Могилевец пропустит матч с «Ростовом»РИА Новости 10:37

Ростов — Рубин
25 августа
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вячеслав Подберезкин покинул лазарет «Рубина» и может сыграть против «Ростова»

Татар-информ10:43

Могилевец пропустит матч с «Ростовом»

РИА Новости10:37

Шаронов о «Ростове»: «Команда имеет свое лицо, харизматичного главного тренера»

Sports.ru12:12

Могилевец не сыграет против «Ростова» из-за травмы

Матч ТВ11:56

Могилевец не сыграет против «Ростова» из-за травмы

Sportbox.RU11:56

Роман Шаронов — о Валерии Карпине: «У „Ростова“ харизматичный главный тренер»

Спорт-Экспресс11:52

Шаронов: «Ростов» поменял направление, играет в более открытый футбол

Чемпионат12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Происшествия

На Ставрополье молодая женщина умерла во время родов

В больнице в Курсавке прямо на операционном столе во время родов умерла 24-летняя женщина.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Эрдоган посетит авиасалон «МАКС» и проведет переговоры с Путиным

Обновлено в 12:56
Гаджеты

В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов

Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Культура

Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

Обновлено в 10:17
Футбол

Неймар хочет 5-летний контракт на 35 млн евро в год

По информации El Chiringuito, Неймар озвучил финансовые условия: он хочет пятилетний контракт и зарплату – 35 млн евро в год чистыми.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Обновлено в 06:31
Хоккей

НХЛ отказалась дисквалифицировать Кузнецова

В пятницу IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note

Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В результате камнепада в Дагестане погибли два человека

Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото

35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Политика

Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом

Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Шесть новых направлений исследований появится в технополисе «Эра»

Шесть новых приоритетных научных сфер были детально рассмотрены в ходе круглого стола его участниками.
Обновлено в 13:30
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

Началось производство LADA Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Космос

80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019

Обновлено в 06:06
Общество

Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Сергеевич Шаронов
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Сергеевич Могилевец
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное