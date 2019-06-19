Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииRT на русском 04:06

с чего всё началось

Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Футбол «МЮ» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Защитник "Наполи" Эльсейд Хусай имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Музыка Голос дочери Алсу в дуэте с Ержаном удивил поклонников мальчика Сильный глубокий голос Микеллы удивил фанатов. В комментариях они начали писать, что она поёт лучше, чем Ержан.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Авто Представлен новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.

Экономика Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.

Хоккей Торнтон проведет 22-й сезон в НХЛ Сезон-2019/20 станет для Торнтона уже 22-м в НХЛ, он дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостона».

Общество Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.

Армия и оружие Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Кино Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.

Хоккей Барбашев вылетел с пожарной машины на чемпионском параде «Сент-Луиса» Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада по улицам Сент-Луиса.

Технологии Рособрнадзор прорабатывает возможность автогенерации индивидуальных заданий ЕГЭ Все варианты имеют одинаковый уровень сложности, они формируются автоматически с помощью программ.

Происшествия Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево» В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Политика Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.

Общество Минэкономразвития предложило изымать землю за сорняки и мусор В Минэкономразвития предложили изымать у россиян дачные участки за нарушение правил пожарной безопасности.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева вступилась за астролога Василису Володину Поклонники Ларисы Гузеевой посоветовали ей спросить об этом коллегу астролога Василису Володину, намекая на то, что она вводит людей в блуд и выманивает деньги.

Экономика Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.