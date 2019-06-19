Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24

с чего всё началось

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Религия Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Армия и оружие Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому 13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Энергетика Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Авто Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.

Финансы Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Общество Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Происшествия В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.

Происшествия Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.

Экономика Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.

Авто Авторынок Украины в мае увеличился на 8% В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети Знаменитость решила ответить критикам. В новом посте она отметила, что благодарна за внимание к ее фото с «Кинотавра».