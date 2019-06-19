Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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с чего всё началось
«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента.РБКвчера в 23:00
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Религия
Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня
Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Массированный удар по Донецку нанесла Украина
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Авто
Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.
Обновлено в 04:27
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Финансы
Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву
Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Общество
В Екатеринбурге табличку «Город бесов» заменили на «Город храбрых»
Сегодня на выезд в Екатеринбург появилась новая табличка. Вместо "Города бесов" столица Урала стала "Городом храбрых".
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Волкер считает, что Украина должна начать покупать оружие у США
Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Россия нарастила импорт молочных продуктов до максимума после эмбарго
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) обнародовал отчет, из которого следует, что поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа подскочили за первые 4 месяца нынешнего года на 23% в годовом сопоставлении.
Обновлено в 05:10
Авто
Авторынок Украины в мае увеличился на 8%
В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Государственное бюро расследований Украины завело новое дело против экс-президента Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина ответила на критику ее нарядов в соцсети
Знаменитость решила ответить критикам. В новом посте она отметила, что благодарна за внимание к ее фото с «Кинотавра».
Обновлено в 05:02
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25