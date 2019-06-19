Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны РоссииВосток-Медиа 09:31

с чего всё началось

Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини сообщила, что сфера аграрной промышленности стран-членов ЕС уже восстановилась после принятых в 2014 году контрсанкций со стороны Российской Федерации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале европейского парламента.

Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России

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Экономика Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.

Происшествия МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

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Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Происшествия В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые На юге Москвы мужчина устроил стрельбу по прохожим из оружия. От его действий пострадали несколько человек.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Авто Продажи автомобилей в ЕС в мае прекратили падение Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая 2019 года достигли прошлогоднего уровня и составили 1 443 708 экземпляров.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Здоровье Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.

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Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

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