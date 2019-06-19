Политика
Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны РоссииВосток-Медиа 09:31
Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини сообщила, что сфера аграрной промышленности стран-членов ЕС уже восстановилась после принятых в 2014 году контрсанкций со стороны Российской Федерации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале европейского парламента.
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с чего всё началось
«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента.РБКвчера в 23:00
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Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
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Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
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Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 06:05
Происшествия
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Обновлено в 09:50
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено в 08:57
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Политика
Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые
На юге Москвы мужчина устроил стрельбу по прохожим из оружия. От его действий пострадали несколько человек.
Обновлено в 08:59
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Авто
Продажи автомобилей в ЕС в мае прекратили падение
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая 2019 года достигли прошлогоднего уровня и составили 1 443 708 экземпляров.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно
Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Культура
В Москве показали инновационную театральную моду со всего мира
Художники и дизайнеры из 45 стран представили самые революционные, смелые и необычные работы, созданные для театральной сцены: 52 костюма, эскизы, фотографии, видеозаписи и другие формы экспонатов.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после отравления интервью
Обновлено в 00:06
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые
Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Политика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44