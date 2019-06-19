Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24

с чего всё началось

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Политика Пятое уголовное дело заведено на Порошенко В отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко заведено пятое уголовное дело.

Политика Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Общество Три российских ресторана попали в список 120 самых лучших в мире Питерские рестораны были включены в список лучших ресторанов мира впервые. 25 июня The World's Best Restaurants объявят свой топ-50.

Происшествия Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.

Энергетика Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Авто КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Исследователи из Северовосточного университета обнаружили на острове Бохоль корабельного червя, который поедает камни.

Общество Восемь женщин обвинили сценариста «Хроники» в сексуальном насилии Еще двое рассказали о сексуальном насилии на съемочной площадке, а одна женщина утверждает, что сценарист не просто изнасиловал, но и регулярно унижал ее в попытках заняться сексом, пока она плачет.

Шоу-бизнес Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.

Космос ГП КС выплатило кредиты за три спутника Финансирование закупки связных полезных нагрузок проводилось по новой для ГП КС схеме с привлечением фондирования от иностранного банка под покрытие Coface.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН 17 в Донбассе Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Интернет В Telegram появится функция геочата После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.