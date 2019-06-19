Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24

с чего всё началось

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Происшествия В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Политика Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Футбол ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.

Шоу-бизнес Рэпер Баста вмешался в противостояние Тимати и L’One Затянувшийся конфликт, в который оказались вовлечены известные музыканты – Тимати и его коллега по цеху Леван Горозия, выступающий под сценическим именем L’One – и не думает остывать.

Экономика Россияне стали покупать водку в малой таре Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.

Происшествия Объявлена дата суда по делу о крушении МН17 Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".

Общество В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.

Происшествия Гражданин России убит в Лондоне Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после отравления интервью Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.

Происшествия В Москве произошла массовая драка у метро На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Общество Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.

Наука Российские ученые намерены создать регистратор гравитационных волн Практикующий эксперт в области лазерной физики Ефим Хазанов сообщил, что на территории России появится детектор гравитационных волн.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.