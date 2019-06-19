Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ
 на запрос депутата Европарламента.
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