Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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с чего всё началось
«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента.РБКвчера в 23:00
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Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика
Российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М запустят в серию
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 08:06
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика
Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.
Обновлено в 08:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в противостояние Тимати и L’One
Затянувшийся конфликт, в который оказались вовлечены известные музыканты – Тимати и его коллега по цеху Леван Горозия, выступающий под сценическим именем L’One – и не думает остывать.
Обновлено в 07:21
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Объявлена дата суда по делу о крушении МН17
Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:26
Общество
В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища
На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Гражданин России убит в Лондоне
Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Москве произошла массовая драка у метро
На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Футбол
Пьер-Эмерик Обамейанг: «Всегда восхищался „Арсеналом“ из-за истории и игроков вроде Анри»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 07:59
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество
Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии
Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.
Обновлено в 06:55
Наука
Российские ученые намерены создать регистратор гравитационных волн
Практикующий эксперт в области лазерной физики Ефим Хазанов сообщил, что на территории России появится детектор гравитационных волн.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41