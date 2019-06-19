Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФREGNUM 04:24

с чего всё началось

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Общество Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство «Синьхуа».

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Кино В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».

Происшествия В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Происшествия СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".

Авто Представлен обновленный внедорожник Lexus GX Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.

Общество Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.

Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Футбол Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону» Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Здоровье Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Шоу-бизнес Бузова заявила, что стала популярнее Путина Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили RNS и РБК в банке.

Авто АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором «АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Политика Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.

Происшествия Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.

Политика ООН призвала Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала Саудовскую Аравию признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года, а также извиниться перед Турцией, США и семьей саудовского журналиста, говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду, сообщает РИА Новости.

Экономика Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.