Политика

Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времениРБК 05:01

В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини. «В течение следующих нескольких недель будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе», — заявила она.
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Федерика Могерини
На данный момент мы наблюдаем прямо противоположное... Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых.
— Федерика Могерини, итальянский политикГазета.Ru 03:21

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