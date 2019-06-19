Политика
Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкцииСвободная Пресса 05:02
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
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с чего всё началось
«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Обновлено в 07:32
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