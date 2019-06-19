Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкцииСвободная Пресса 05:02

с чего всё началось

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.

Энергетика Киев предлагает Европе покупать российский газ на украинской границе Фактически в Киеве заявляют, что готовы дать обязательства следующего характера: принятый у России газ передавать своим европейским партнёрам.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Общество «Проект» нашел элитную недвижимость у семьи замглавы Минобороны Семье заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курирует строительную сферу ведомства, принадлежит дом в поселке «Успенское» площадью 1,6 тысячи кв. метров с участком в 10 тысяч кв. метров.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Шоу-бизнес Алена Яковлева поделилась фото со свадьбы: «Наконец-то расписались!» 58-летняя артистка поделилась фото, на котором позирует в белом наряде и с букетом цветов в руках рядом со своим «женихом».

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Культура Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS» В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».

Происшествия В Японии зафиксировали цунами после землетрясения Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Общество Александр Беглов получил «Единую карту петербуржца» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов стал обладателем "Единой карты петербуржца" (ЕКП).

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Происшествия В Краснодарском крае автомобиль врезался в остановку Автомобиль врезался в остановку в Краснодарском крае, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГИБДД России.

Происшествия Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».

Политика Саакашвили пробежал через фонтан вслед за Зеленским Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан в ходе визита в Одессу. Он опубликовал в фейсбуке видео.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.

Политика Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.