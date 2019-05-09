Политика
Могерини: Европа «отвергает любые ультиматумы» ИранаВести.Ru 06:39
Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.
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Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Кино
В киновселенную Marvel решили добавить гея
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Кино
Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем
Обновлено в 05:38
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею
Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Прощай, LGA 1151. В следующем году процессоры Intel Comet Lake потребуют новый сокет
Как известно, настольных процессоров Intel семейства Ice Lake в ближайшее время ждать не стоит.
Обновлено в 05:00
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов
Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессию в стенах Виндзорского замка.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в РФ
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25