Политика

Могерини: Европа «отвергает любые ультиматумы» ИранаВести.Ru 06:39

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.
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Франция выступила за дополнение СВПД с учетом ракетной программы Ирана

Известия06:49

Британия, Франция и ФРГ сделали заявление о санкциях США против Ирана

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Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД

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Могерини заявила, что ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки

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Германия, Франция и Великобритания призвали Иран придерживаться обязательств по СВПД

Коммерсантъ04:59

Макрон заявил о планах обсудить СВПД на саммите ЕС 9 мая

RT на русском06:22

Саммит в Сибиу начали с обсуждения роли Евросоюза в мире

РИА Новости07:41
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Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Обновлено в 05:14
Общество

В Москве началось шествие Бессмертного полка

Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество

Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте

Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Кино

В киновселенную Marvel решили добавить гея

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в восточном направлении

Обновлено в 06:01
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве

Обновлено в 07:47
Кино

Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем

Обновлено в 05:38
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Хоккей

Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею

Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59
Гаджеты

Прощай, LGA 1151. В следующем году процессоры Intel Comet Lake потребуют новый сокет

Как известно, настольных процессоров Intel семейства Ice Lake в ближайшее время ждать не стоит.
Обновлено в 05:00
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»

ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Хоккей

«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов

Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессию в стенах Виндзорского замка.
Обновлено вчера в 11:24
Авто

Haval установил новый рекорд по продажам в РФ

Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты

Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году

Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Общество

В Новосибирске открыли памятник Сталину

Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.
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