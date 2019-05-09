ЕС отказался отвечать на ультиматум ИранаПолит.ру 08:03

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Происшествия Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.

Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Общество Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Политика Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Армия и оружие На Красной площади прошел парад Победы В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Космос Инопланетяне оставили метку: раскрыт еще один загадочный секрет Антарктиды Инопланетяне избрали южную часть Антарктиды возле Земли Королевы Мод своим местом дислокации.

Политика Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Башкирии Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Шоу-бизнес Максим Виторган считает неуместным празднование Дня Победы Актер Максим Виторган скептично настроен к празднованиям Дня Победы.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Политика Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.

Политика Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Происшествия Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.

Хоккей Илья Воробьев: «У Малкина и Кучерова не кликает» Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.

Общество Кот съел осу и обрел популярность в сети «Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.