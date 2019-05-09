Могерини: Европа «отвергает любые ультиматумы» ИранаВести.Ru 06:39

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Происшествия В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР» В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Политика На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.

Здоровье Названы первые симптомы появления опухоли мозга Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Наука Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.

Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

Общество Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество На Екатеринбург обрушился ливень с градом В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.

Происшествия На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Происшествия Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Футбол Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.

Музыка Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении» Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Происшествия В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.