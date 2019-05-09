Политика

Могерини: Европа «отвергает любые ультиматумы» ИранаВести.Ru 06:39

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Германия, Франция и Великобритания призвали Иран придерживаться обязательств по СВПД

Коммерсантъ04:59

Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД

РБК05:14

Могерини заявила, что ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки

ТАСС07:02

Франция выступила за дополнение СВПД с учетом ракетной программы Ирана

Известия06:49

Макрон заявил о планах обсудить СВПД на саммите ЕС 9 мая

RT на русском06:22

Британия, Франция и ФРГ сделали заявление о санкциях США против Ирана

Газета.Ru04:04

Могерини назвала условие выполнения СВПД Евросоюзом

РИА Новости06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Обновлено в 07:44
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»

В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика

На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы

Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Общество

Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика

Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы

Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Наука

Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

Обновлено в 09:00
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Политика

Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»

Обновлено в 01:21
Музыка

Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Спорт

Чемпионки Италии сфотографировались с победным кубком обнаженными

Обновлено в 04:07
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Общество

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное