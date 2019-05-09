Политика
Могерини: Европа «отвергает любые ультиматумы» ИранаВести.Ru 06:39
Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Пока речь идет только о двух пунктах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся продажи обогащенного урана и тяжелой воды.
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Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
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Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»
В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы
Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
Обновлено в 10:51
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Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
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Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика
Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Политика
Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»
Обновлено в 01:21
Музыка
Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.
Обновлено в 08:55
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
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Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек
Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Общество
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02