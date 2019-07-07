Главы МИД стран Евросоюза в ходе заседания 15 июля обсудят ситуацию вокруг решения Ирана превысить уровень обогащения урана в нарушение условий ядерной сделки, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на заседании 15 июля

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