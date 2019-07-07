Политика
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на заседании 15 июляRT на русском 09:00
Главы МИД стран Евросоюза в ходе заседания 15 июля обсудят ситуацию вокруг решения Ирана превысить уровень обогащения урана в нарушение условий ядерной сделки, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Евросоюз «крайне обеспокоен» объявлением Ирана об увеличении уровня обогащения урана
Коммерсантъвчера в 09:03
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Тесты CPU Ryzen 5 3600: на уровне Core i7-9700K при вдвое меньшей цене
По энергопотреблению Ryzen 5 3600 экономичнее того же Core i7-9700K, но потребляет почти столько же, сколько Ryzen 7 3700X.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Авто
Новый Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой.
Обновлено в 02:57
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Экс-кандидат в главы Кузбасса арестован за вымогательство
Суд заключил под стражу бывшего кандидата на пост губернатора Кемеровской области и мэра Новокузнецка Виктора Смирнова, который подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:32
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Реал» не собирается продавать Хамеса в «Атлетико»
"Сливочные" не хотят продавать колумбийца принципиальному сопернику, и рассчитывают отправить его в Серию А. Отмечается, что "Атлетико" готов выполнить финансовые требования "Реала", а "Наполи" надеется оформить его переход, снизив сумму трансфера или арендовать на один сезон с правом выкупа.
Обновлено в 08:55
Политика
Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»
Обновлено в 08:15
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Автоспорт
Квят хочет получить удовольствие от гонки на Гран-при Великобритании
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
Обновлено в 08:52
Политика
Путину доложили об уголовном деле против помощника его полпреда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил что глава государства Владимир Путин владеет полной информацией по делу о госизмене помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 07:04
Хоккей
Пайгин и Игнатович перешли в «Нефтехимик»
24-летний Пайгин в «Нефтехимик» перешел в Нижнекамск по договору обмена на денежную компенсацию из «Сочи».
Обновлено в 07:30