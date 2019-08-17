Футбол

Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьереBookmaker-ratings.ru 13:23

Перед предъявлением красной карточки арбитр использовал систему VAR. Это удаление стало вторым за 16-летнюю карьеру Модрича и первым после прямой красной карточки. Несмотря на численное меньшинство, «Реал» легко довел матч до победы (3:1).
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Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

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Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку

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Модрич получил прямую красную карточку впервые за 16 лет карьеры

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Модрич получил прямую красную карточку впервые за 16 лет карьеры

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Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

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Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

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Модрич впервые был удален в Ла Лиге за семь лет в «Реале»

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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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