Футбол
Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьереBookmaker-ratings.ru 13:23
Перед предъявлением красной карточки арбитр использовал систему VAR. Это удаление стало вторым за 16-летнюю карьеру Модрича и первым после прямой красной карточки. Несмотря на численное меньшинство, «Реал» легко довел матч до победы (3:1).
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