Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточкуГазета.Ru 12:34
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку. Во встрече первого тура чемпионата Испании против "Сельты" из Виго хорватский хавбек был удален с поля за фол на Денисе Суаресе.
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