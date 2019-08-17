Полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» получил прямую красную карточку. Хорват был удален на 56-й минуте после того, как сзади наступил на ахилл Денису Суаресу.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Происшествия На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся 525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Политика В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Политика Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Шоу-бизнес Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу» Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.

Армия и оружие США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.

Культура В Салехарде завершается фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера» Двадцать два участника со всей России и ближнего зарубежья в восьмой раз схлестнулись в борьбе за звание лучшего из лучших на конкурсе-фестивале "Легенды Севера".

Общество Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Технологии YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.

Экономика Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.

Гаджеты Samsung и LG сокращают производство дисплеев Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.

Космос Китайцы впервые запустили легкую ракету-носитель Jielong-1 Jielong-1 — это новая китайская ракета-носитель, разработанная CASC для быстрого и дешевого вывода небольших спутников на околоземную орбиту.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.

Авто УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.

Общество В Парке 300-летия Петербурга проходит шоу «Заплыв» Участники "Заплыва" самостоятельно продумали и сконструировали плавательное средства В акватории Финского залива у Парка 300-летия в 14.00 стартовал заплыв самодельных плавательных конструкций, сообщает "Город +".