Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточкуСпорт-Экспресс 12:31
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты» получил прямую красную карточку. Хорват был удален на 56-й минуте после того, как сзади наступил на ахилл Денису Суаресу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Обновлено в 14:25
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
На Савушкина BMW врезался в четыре авто и загорелся
525-й «бумер» на съезде с Савушкина в сторону Яхтенной улицы «последовательно» протаранил сворачивавшие налево Volvo, Ford, Audi и BMW X5, а затем воспламенился.
Обновлено в 13:50
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:20
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Политика
Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
Обновлено в 03:38
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Культура
В Салехарде завершается фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера»
Двадцать два участника со всей России и ближнего зарубежья в восьмой раз схлестнулись в борьбе за звание лучшего из лучших на конкурсе-фестивале "Легенды Севера".
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Технологии
YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно
Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство дисплеев
Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Космос
Китайцы впервые запустили легкую ракету-носитель Jielong-1
Jielong-1 — это новая китайская ракета-носитель, разработанная CASC для быстрого и дешевого вывода небольших спутников на околоземную орбиту.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии
Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.
Обновлено в 11:29
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.
Обновлено в 08:17
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Общество
В Парке 300-летия Петербурга проходит шоу «Заплыв»
Участники "Заплыва" самостоятельно продумали и сконструировали плавательное средства В акватории Финского залива у Парка 300-летия в 14.00 стартовал заплыв самодельных плавательных конструкций, сообщает "Город +".
Обновлено в 06:40
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца.
Обновлено в 11:41
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31