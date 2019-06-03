Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком ХорватииЕвро-футбол.ру вчера в 13:28

Футбольная ассоциация Хорватии назвала лучшего игрока завершившегося сезона. В седьмой раз награда досталась полузащитнику Луке Модриче. Напомним, что 33-летний хавбек "Реала" зимой получил "Золотой мяч".

Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком Хорватии

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