Футбол

Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком ХорватииЕвро-футбол.ру вчера в 13:28

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Футбольная ассоциация Хорватии назвала лучшего игрока завершившегося сезона. В седьмой раз награда досталась полузащитнику Луке Модриче. Напомним, что 33-летний хавбек "Реала" зимой получил "Золотой мяч".
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