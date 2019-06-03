Футбол
Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком ХорватииЕвро-футбол.ру вчера в 13:28
Футбольная ассоциация Хорватии назвала лучшего игрока завершившегося сезона. В седьмой раз награда досталась полузащитнику Луке Модриче. Напомним, что 33-летний хавбек "Реала" зимой получил "Золотой мяч".
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Транспорт
Шереметьево признало задержки с выдачей багажа
Администрация Шереметьево признала задержки с сортировкой и выдачей багажа, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Склад лакокрасочной продукции загорелся под Екатеринбургом
Складские помещения, на которых хранится лакокрасочная продукция, загорелись в городе Арамиле Свердловской области, сообщает областное управление МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек
На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее сообщалось, что трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года.
Обновлено в 04:27
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено вчера в 06:48
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти
В результате было обнаружено, что эта если эта мутация унаследована от обоих родителей, она повышает риск смерти почти на 20%.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал про свое отношение к смерти
Обновлено в 05:30
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Три саратовских предприятия предупредили о сокращении 1400 сотрудников
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области прокомментировало ИА "Взгляд-инфо" ситуацию на рынке труда, связанную с сокращениями работников на крупных предприятиях.
Обновлено в 02:12
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Число жертв иркутского маньяка-насильника возросло до 24-х
Иркутские следователи выявили новых жертв в деле серийного насильника.
Обновлено в 05:51
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте.
Обновлено в 06:30
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Общество
Жителей России ждёт короткая рабочая неделя
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане России в честь празднования Дня России отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня.
Обновлено вчера в 04:06