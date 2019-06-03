Футбол
Модрич в седьмой раз стал лучшим футболистом ХорватииМатч ТВ вчера в 13:30
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом своей страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Авто
Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Шведский суд отказался арестовать Ассанжа
Обновлено вчера в 10:32
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:13
Общество
Около 10 тысяч советских ГОСТов собираются отменить в России
По мнению экспертов, значительная часть ГОСТов времен СССР уже давно устарела и мешает развитию экономики.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено вчера в 12:16
Религия
Матвиенко рассказала, как стоило сгладить протесты в Екатеринбурге
Конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины длится с 13 мая. Протесты сначала пытались подавить силами полиции и Росгвардии.
Обновлено в 00:43
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Екатеринбурге на участника протестов в сквере завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Мельниченко, которого ранее оштрафовали за участие в несанкционированной акции в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:30
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца
Мировые цены на нефть впервые с начала февраля опустились ниже $61 за баррель. В целом по итогам мая котировки упали почти на 14%.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Число официальных безработных в России выросло за неделю на 0,4%
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы Минтруда, на 29 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1 процент от численности экономически активного населения.
Обновлено в 03:25