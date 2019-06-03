Футбол
Модрич в седьмой раз стал лучшим футболистом ХорватииМатч ТВ 13:30
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом своей страны.
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Политика
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Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
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Общество
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Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
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Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
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Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Футбол
«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55
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Обновлено в 16:21
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Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
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В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
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