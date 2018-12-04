Футбол

Модрич стал обладателем «Золотого мяча»
RT на русском
16:22

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football и стал обладателем «Золотого мяча». Таким образом, Модрич впервые в карьере получил данную награду.
RT на русском16:22

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Подробности церемонии вручения «Золотого мяча». Модрич – лучший игрок мира

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Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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