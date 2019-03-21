Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистовМатч ТВ 10:27

Международная ассоциация спортивной прессы назвала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим спортсменом 2018 года. Сообщается, что футболист набрал в голосовании 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистов

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