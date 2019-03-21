Футбол

Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистовМатч ТВ 10:27

Международная ассоциация спортивной прессы назвала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим спортсменом 2018 года. Сообщается, что футболист набрал в голосовании 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).
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Журналисты назвали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году

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Газета.Ru10:28

Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистов

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Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии прессы, Байлс – спортсменкой

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