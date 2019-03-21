Футбол
Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистовМатч ТВ 10:27
Международная ассоциация спортивной прессы назвала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим спортсменом 2018 года. Сообщается, что футболист набрал в голосовании 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Эвертона»
По информации источника, «Тоттенхэм» хочет подписать 25-летнего португальца, который был арендован из «Барселоны» летом 2018 года сроком на один год.
Обновлено в 06:03
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика
Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Хоккей
Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока
Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает сайт последнего клуба игрока.
Обновлено в 09:36
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Политика
ВЦИОМ: Беглов станет губернатором Петербурга в первом туре выборов
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что, по данным социологов, временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поддерживает свыше 50% активных петербуржцев.
Обновлено в 10:32
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Следком проверяет смерть школьницы в Крыму
В Красноперекопске две школьницы отравились неизвестным лекарственным препаратом, одна из них умерла.
Обновлено в 09:40
Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга
В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Политика
ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Энергетика
«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании
Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
Обновлено вчера в 17:57