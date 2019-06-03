Футбол

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru вчера в 09:37

3 фото
Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Модрич: «Перед нами стоит задача снова сделать „Реал“ лучшим»

Soccer.ruвчера в 23:08

Модрич в седьмой раз стал лучшим футболистом Хорватии

Матч ТВвчера в 13:30

Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Советский спортвчера в 10:02

Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком Хорватии

Евро-футбол.рувчера в 13:28

Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Спорт-Экспрессвчера в 12:47

Модрич в седьмой раз стал лучшим футболистом Хорватии

Sportbox.RUвчера в 13:30

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Sport24.ruвчера в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским «Авангардом»

В заключение Military Watch пишет, что если даже с перехватом северокорейских ракет у ПРО США могут возникнуть проблемы, то с противостоянием новейшим российские гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват "близятся к нулю".
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено вчера в 13:21
Интернет

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке

Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа

Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад

Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Энергетика

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Обновлено вчера в 17:37
Хоккей

Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятую игру команды проведут в Бостоне 6 июня.
Обновлено в 00:21
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

Обновлено в 00:23
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне

Обновлено вчера в 04:09
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Гаджеты

Мифы о смартфонах, в которые пора перестать верить

Из материала «МК в Волгограде.ру» вы узнаете о самых популярных заблуждениях о смартфонах, которые до сих пор часто принимают за истину.
Обновлено в 00:29
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорватия
Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное