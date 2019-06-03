Футбол
Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru вчера в 09:37
Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским «Авангардом»
В заключение Military Watch пишет, что если даже с перехватом северокорейских ракет у ПРО США могут возникнуть проблемы, то с противостоянием новейшим российские гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват "близятся к нулю".
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено вчера в 13:21
Интернет
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке
Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа
Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад
Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено вчера в 17:37
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятую игру команды проведут в Бостоне 6 июня.
Обновлено в 00:21
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Обновлено в 00:23
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне
Обновлено вчера в 04:09
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Гаджеты
Мифы о смартфонах, в которые пора перестать верить
Из материала «МК в Волгограде.ру» вы узнаете о самых популярных заблуждениях о смартфонах, которые до сих пор часто принимают за истину.
Обновлено в 00:29
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41