Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru вчера в 09:37

Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.

Авто Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).

Происшествия Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Технологии В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Армия и оружие СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским «Авангардом» В заключение Military Watch пишет, что если даже с перехватом северокорейских ракет у ПРО США могут возникнуть проблемы, то с противостоянием новейшим российские гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват "близятся к нулю".

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Происшествия В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.

Интернет ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Происшествия Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local.

Политика Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.

Хоккей Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятую игру команды проведут в Бостоне 6 июня.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Происшествия В Свердловской области произошёл пожар на складах В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.

Армия и оружие Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Авто Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Гаджеты Мифы о смартфонах, в которые пора перестать верить Из материала «МК в Волгограде.ру» вы узнаете о самых популярных заблуждениях о смартфонах, которые до сих пор часто принимают за истину.