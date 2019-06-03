Футбол
Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru вчера в 09:37
Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.
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Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
Xiaomi показала смартфон с подэкранной селфи-камерой вслед за Oppo
Ранее Xiaomi опубликовала патент технологии, в которой смартфон использует две части дисплея для управления ими поочередно и для пропуска света на датчик камеры.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций
Возможное продление на год западных санкций не отразится на развитии Крыма, регион становится все более самодостаточным субъектом Российской Федерации, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
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Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан.
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Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
Компания Apple отказалась от iTunes
Компания Apple перестанет обновлять свой сервис iTunes. Ранее он использовался для синхронизации устройства с ПК.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Зеленский назначил пресс-секретаря
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II
Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Общество
Начальником «транспортного цеха» назначен Алексей Косилов
С 4 июня новым начальником областного "транспортного цеха" назначен Алексей Косилов — на этот раз он возглавил профильный департамент уже без приставки "и.о.".
Обновлено в 01:01
Культура
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
Ранее «Азино» шло с большим отрывом от своих конкурентов, но в январе марте доля в общих показах рекламы сократилась с 6,7 % до 0,3 %, сообщает РБК.Запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 раньше прекрасно себя чувствовало на сайтах, распространяющий пиратский контент.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
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Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено вчера в 19:10
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
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