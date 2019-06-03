Футбол

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru 09:37

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Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.
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Модрич в седьмой раз стал лучшим футболистом Хорватии

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Модрич в седьмой раз стал лучшим игроком Хорватии

Евро-футбол.ру13:28

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Sport24.ru09:37
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Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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