Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом ХорватииSport24.ru 09:37

Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года. 33-летний хавбек седьмой раз удостоился этой награды.

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

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