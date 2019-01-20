Модрич рассказал о своем будущем в «Реале»Sport24.ru вчера в 17:59

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Севильей» (2:0) в матче 20-го тура Ла Лиги рассказал о контракте с мадридцами. Срок действующего соглашения хорвата с клубом истекает летом 2020 года.

Модрич рассказал о своем будущем в «Реале»

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