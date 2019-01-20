Футбол
Модрич рассказал о своем будущем в «Реале»Sport24.ru вчера в 17:59
Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Севильей» (2:0) в матче 20-го тура Ла Лиги рассказал о контракте с мадридцами. Срок действующего соглашения хорвата с клубом истекает летом 2020 года.
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Лука Модрич: «Я хочу остаться в „Реале“ подольше, я счастлив как в первый день»
Sportbox.RUвчера в 14:52
Модрич: «У меня еще полтора года по контракту. Хочу остаться в „Реале“ подольше»
Бомбардир.рувчера в 16:53
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Футбол
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Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.
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Марсело не вышел в стартовом составе команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0). Вместо него на поле с первых минут появился 22-летний Серхио Регилон.
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«Кардифф» за рекордные для клуба деньги приобрел нападающего «Нанта»
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Защитник английского «Фулхэма» получил травму, пока переобувался
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Златан Ибрагимович: «Погба стал счастлив после увольнения Моуринью»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал об изменениях, которые произошли во французском нападающем «МЮ» Поле Погба после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
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Эдинсон Кавани: «Я продолжаю писать историю „ПСЖ“ и хочу забивать как можно больше голов»
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