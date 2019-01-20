Футбол

Модрич рассказал о своем будущем в «Реале»Sport24.ru вчера в 17:59

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Севильей» (2:0) в матче 20-го тура Ла Лиги рассказал о контракте с мадридцами. Срок действующего соглашения хорвата с клубом истекает летом 2020 года.
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Модрич о контракте с «Реалом»: «Полтора года – это достаточно большой срок»

Sports.ruвчера в 16:58

Модрич прояснил свое будущее в «Реале»

Газета.Ruвчера в 19:45

Модрич рассказал о своем будущем в «Реале»

Sport24.ruвчера в 17:59

Лука Модрич: «Я хочу остаться в „Реале“ подольше, я счастлив как в первый день»

Sportbox.RUвчера в 14:52

Модрич: «Меня всё устраивает в „Реале“»

Soccer.ru00:08

Модрич: «У меня еще полтора года по контракту. Хочу остаться в „Реале“ подольше»

Бомбардир.рувчера в 16:53

Лука Модрич: «Я хочу остаться в „Реале“ подольше, я счастлив как в первый день»

Матч ТВвчера в 14:52
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Футбол

Сарри заявил, что футболистов «Челси» трудно мотивировать

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри после поражения от лондонского "Арсенала" раскритиковал игроков, отметив, что у них вновь возникли проблемы с мотивацией.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Анри остался недоволен системой VAR в мачте «Монако» со «Страсбургом»

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче его клуба с командой «Страсбург», которую его подопечные проиграли с крупным счетом.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Атлетико» разгромил «Уэску» в матче Примеры

Обновлено вчера в 14:32
Футбол

«Интер» и «Сассуоло» сыграли вничью

"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0. Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Сульшер одержал с «Манчестер Юнайтед» седьмую победу подряд

Обновлено вчера в 11:54
Футбол

Жозе Моуринью: «Клопп и Гвардиола могут покупать нужных футболистов»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на примере объяснил, почему важно доверять наставнику в плане определения трансферной политики.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Реал» может приобрести игрока «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского «Реала».
Обновлено в 01:28
Футбол

Гол Витселя принес «Боруссии» победу над «Лейпцигом»

Субботняя программа 18-го тура чемпионата Германии по футболу завершалась центральным матчем в Лейпциге, где местный одноименный клуб принимал лидера чемпионата дортмундскую "Боруссию".
Обновлено вчера в 14:40
Футбол

Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

Хавбек «Реала» удивился отсутствию Марсело в стартовом составе

Марсело не вышел в стартовом составе команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0). Вместо него на поле с первых минут появился 22-летний Серхио Регилон.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

«Кардифф» за рекордные для клуба деньги приобрел нападающего «Нанта»

Нападающий Нанта Эмилиано Сала продолжит карьеру в Кардиффе, сообщает пресс-служба валлийского клуба.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Защитник английского «Фулхэма» получил травму, пока переобувался

Защитник английского футбольного клуба "Фулхэм" Алфи Моусон получил травму накануне матча 23-го тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма" при весьма странных обстоятельствах: игрок травмировался, когда переобувался.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Златан Ибрагимович: «Погба стал счастлив после увольнения Моуринью»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал об изменениях, которые произошли во французском нападающем «МЮ» Поле Погба после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Обновлено в 01:28
Футбол

Стоичков поддержал идею подписания «Барселоной» Велы

Если приедет в Барселону, то сможет с первого матча быть полезным. Я не сомневаюсь в нем, — сказал Стоичков.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Эдинсон Кавани: «Я продолжаю писать историю „ПСЖ“ и хочу забивать как можно больше голов»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поделился мнением о матче с «Генгамом» в чемпионате Франции.
Обновлено в 00:54
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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