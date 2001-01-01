Футбол

Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 годаБомбардир.ру 08:27

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с клубом. По информации Marca, новый контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан до июня 2021 года. Нынешний договор истекает в следующем году.
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СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Матч ТВ08:28

СМИ: Модрич продлит контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс07:12

Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Sports.ru06:45

Модрич продлит соглашение с «Реалом»

Советский спорт06:23

Модрич еще на год продлит контракт с «Реалом»

Soccer.ru06:13

Модрич продлит контракт с «Реалом»

Евро-футбол.ру06:28

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года

Чемпионатвчера в 09:26
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