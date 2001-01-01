Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 годаБомбардир.ру 08:27

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с клубом. По информации Marca, новый контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан до июня 2021 года. Нынешний договор истекает в следующем году.

Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

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